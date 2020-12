Juventus | la carica di Bentancur | “Con la Fiorentina incidente di percorso | noi in corsa per lo Scudetto”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigotraccia il bilancio del suo 2020.Il centrocampista uruguaiano, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la stagione vissuta finora dalla. Momento non troppo positivo per la "Vecchia Signora" che al momento è a -10 dalla vetta della classifica e dunque costretta a rincorrere. Un 2020 che per le varie vicissitudini extra-calcistiche legate al Covid-19 ha inciso anche sulle prestazioni della squadra bianconera, che ha chiuso questo anno con una brutta sconfitta contro la. Il 2021 si aprirà con la sfida all'Allianz Stadium contro l'Udinese che darà il via ad alcuni mesi intensi in cui la squadra di Andrea Pirlo si giocherà, Coppa Italia e Champions League., Jeep e i bianconeri ancora insieme: rinnovato il contratto fino al 2024. I dettagli"Contro la ...

"Le batterie sono completamente cariche per poter tornare più forte e motivato che mai, per inseguire i nostri ambiziosi obiettivi stagionali alla Juventus, non solo in Italia ma anche in Europa. Fino ...E’ un Cristiano Ronaldo più carico che mai quello che è tornato a Torino per la ripresa del campionato con la Juventus. L’asso portoghese ha postato su Instagram una foto del suo primo allenamento all ...