Ibrahimovic riprende il suo bosco da 3 milioni | c’è un campo da padel | VIDEO

PianetaMilan : .@Ibra_official riprende il suo bosco da 3 milioni: c'è un campo da padel | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Video Ibrahimovic, Zlatan in motoslitta: l'attaccante del Milan riprende il suo bosco - Mediagol : #Video Ibrahimovic, Zlatan in motoslitta: l'attaccante del Milan riprende il suo bosco - Etzi2891 : RT @PietroMazzara: Piccola correzione: arriva oggi a Milano e domani riprende il suo lavoro personalizzato. Difficile prevedere un’accelera… - C17Joker : RT @PietroMazzara: Piccola correzione: arriva oggi a Milano e domani riprende il suo lavoro personalizzato. Difficile prevedere un’accelera… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic riprende

Virgilio Sport

Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di tornare in campo in casa Milan. Ieri sedici giocatori della prima squadra e tre della Primavera si sono ...A Natale, Zlatan Ibrahimovi ??? si è fatto un regalo dall'inferno: un enorme stadio per le sue sessioni di caccia nel paese. Zlatan Ibrahimovic non è un ...