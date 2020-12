I vip se ne fregano dei divieti E durante il lockdown vanno in vacanza

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Novella Toloni Pioggia di critiche e insulti per Andrea Damante, Chiara Nasti, Giulia De Lellis e gli altri vip che hanno scelto di fuggire dalla città per l'ultimo dell'anno nonostante iDopo Jo Squillo - volata alle Maldive - è toccato a Giulia De Lellis finire al centro di una tempesta di insulti social per un viaggio in montagna. Le due socialite, però, non sono gli unici personaggi famosi a essere finiti in mezzo alle critiche per la vacanzina facile in. Viaggiare di questi tempi è diventata quasi una missione impossibile a causa deie della possibilità di spostarsi per sole comprovate necessità. Ma per qualcuno l'escamotage è sempre a portata di mano e aggirare idiventa possibile soprattutto se si è famosi. Da Jo Squillo volata alla Maldive a Chiara Nasti a Dubai ...