Harry e Meghan riassumono due assistenti reali (che avevano perso il lavoro a causa della Megxit) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando il principe Harry e Meghan Markle decisero di abbandonare gli incarichi reali e di «dimettersi» da membri senior di casa Windsor, furono accusati – tra le varie invettive – di aver lasciato senza lavoro svariate persone. Ossia, i membri dello staff di corte alle loro dipendenze. Oggi, a quasi un anno dalla storica Megxit, i Sussex hanno riassunto due assistenti che lavoravano per la Corona prima del loro trasferimento in America. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando il principe Harry e Meghan Markle decisero di abbandonare gli incarichi reali e di «dimettersi» da membri senior di casa Windsor, furono accusati – tra le varie invettive – di aver lasciato senza lavoro svariate persone. Ossia, i membri dello staff di corte alle loro dipendenze. Oggi, a quasi un anno dalla storica Megxit, i Sussex hanno riassunto due assistenti che lavoravano per la Corona prima del loro trasferimento in America.

HuffPostItalia : Auguri animalisti per Harry e Meghan, in cartolina col piccolo Archie - infoitcultura : Harry e Meghan, ecco la prima puntata del loro podcast (con l aiuto di Archie) - infoitcultura : Harry e Meghan, in onda il loro primo podcast: contratto da 30 milioni di sterline con Spotify - infoitcultura : Harry e Meghan, il primo podcast: «L'amore vince sempre». E dal piccolo Archie c'è una sorpresa - infoitcultura : Harry e Meghan ci ripensano: “Ancora un altro anno da reali” -