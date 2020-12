GTA 6 come servizio in abbonamento? Rockstar Games fa chiarezza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il fermento intorno a GTA 6 ha cominciato a prender vita ormai da diversi mesi. Sono milioni i fan del titolo di Rockstar Games attualmente attivi sul fronte GTA Online, pronti a tuffarsi in una nuova avventura su next gen. E questa ci sarà, sebbene per il momento si tratterà soltanto di una riproposizione dello stesso GTA 5, già mattatore su PS4 e Xbox One, oltre che su PS3 e Xbox 360. Di tempo per vedere apparire GTA 6 ce ne vorrà ancora un pochetto, con gli addetti ai lavori che al momento non si sono ancora sbottonati in merito. Tante le teorie che stanno cominciando ad affollare la rete, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo. Sebbene, di tanto in tanto, Rockstar sia costretta a chiarire le cose, per evitare che la situazione le sfugga di mano. GTA 6 non cambia la propria rotta Le ultime ore ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il fermento intorno a GTA 6 ha cominciato a prender vita ormai da diversi mesi. Sono milioni i fan del titolo diattualmente attivi sul fronte GTA Online, pronti a tuffarsi in una nuova avventura su next gen. E questa ci sarà, sebbene per il momento si tratterà soltanto di una riproposizione dello stesso GTA 5, già mattatore su PS4 e Xbox One, oltre che su PS3 e Xbox 360. Di tempo per vedere apparire GTA 6 ce ne vorrà ancora un pochetto, con gli addetti ai lavori che al momento non si sono ancora sbottonati in merito. Tante le teorie che stanno cominciando ad affollare la rete, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo. Sebbene, di tanto in tanto,sia costretta a chiarire le cose, per evitare che la situazione le sfugga di mano. GTA 6 non cambia la propria rotta Le ultime ore ...

FloppyChip354 : @DariasOliver @AlexrubiYT999 @KillazSpain Gta 6? Eso se come?? - tech_gamingit : Il modder noto come MrVicho 13 sta lavorando al remake fan made di Simpsons Hit & Run, sfruttando l'engine di GTA 5… - oOShinobi777Oo : Il modder noto come MrVicho 13 sta lavorando al remake fan made di Simpsons Hit & Run, sfruttando l'engine di GTA 5… - derkrost1 : Sto installando gta 5 nel mio pc nel mentre sto farmando come non mai su genshin impact per arrivare in ar20 - Mirkosway74 : RT @Mirkosway74: In questo periodo storico, come immagini l'Italia in una foto??? Alfa Romeo Giulia GTA abbandonata in strada da più di un… -

Ultime Notizie dalla rete : GTA come GTA Online, The Cayo Perico Heist: come ottenere il massimo bottino dal colpo Everyeye.it Coprifuoco a tutta velocità sulla Tiburtina: 4 volanti danneggiate, la folle fuga di due giovani

Due ladri sono scappati mentre altri due, un 18enne e un 17enne sono stati arrestati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale ...

GTA 6 non sarà lanciato in un servizio su abbonamento di Rockstar

Stando a quanto affermato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, alla UBS Global TMT Virtual Conference, GTA 6 non sarà lanciato in un servizio su abbonamento di Rockstar. In questa occasione, il CEO n ...

Due ladri sono scappati mentre altri due, un 18enne e un 17enne sono stati arrestati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale ...Stando a quanto affermato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, alla UBS Global TMT Virtual Conference, GTA 6 non sarà lanciato in un servizio su abbonamento di Rockstar. In questa occasione, il CEO n ...