Grande Fratello Vip lascia libero venerdì 8 gennaio. Ci sarà il finale di Fratelli Caputo

GF Vip 5 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 5 si avvia nell'ultimo periodo di programmazione. Oltre febbraio, fortunatamente, non andrà! Ma quando sarà trasmesso il reality di Alfonso Signorini in queste settimane? Ecco le date delle prossime puntate. Questa settimana, dopo la puntata di ieri, il programma andrà in onda eccezionalmente di giovedì, per accompagnare i telespettatori di Canale 5 nella notte di Capodanno, nell'ultimo giorno del 2020 e festeggiare in diretta l'arrivo del 2021. Dopo l'appuntamento del 31 dicembre, il GF Vip tornerà lunedì 4 gennaio e non l'8, come inizialmente previsto. Di venerdì andrà infatti la quarta ed ultima puntata della fiction Fratelli Caputo, 48 ore dopo l'appuntamento del mercoledì (la sera dell'Epifania).

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Capodanno in tv, Grande Fratello fa il trenino coi “vipponi” mentre Propaganda Live lancia la tombolata… Il Fatto Quotidiano Grande Fratello Vip Capodanno, Alfonso Signorini: “Potrei fare un blitz”

