Grande Fratello Vip 5, ecco chi sarebbe il presunto amante di Natalia Paragoni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? Se sì, con chi? ecco che a distanza di poche ore dalla puntata del GF Vip, è emerso il nome del papabile amante della ragazza. Gli indizi raccolti fanno presumere che possa trattarsi di un ricco ereditiere di nome: Leonardo Del Vecchio. Infatti, il ragazzo in questione era sia all'evento a Capri (come riferito da Dayane Mello) ed è seguito su Instagram sia dalla Paragoni che da Tommaso Zorzi (i due andavano in classe insieme). Ovviamente, questa è solo un'ipotesi che gira in rete, soprattutto perché Dayane Mello avrebbe riferito all'orecchio del suo coinquilino del GF Vip, Tommaso Zorzi, il nome del presunto amante. Sarà vero? Chissà? Ciò che è certo è che Andrea Zelletta è visibilmente innamorato della sua ...

