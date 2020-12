Giuseppe Conte: acquisti di vaccini della Germania “vietati dagli accordi” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’acquisto supplementare di vaccini in via unilaterale da parte della Germania viola gli accordi europei. A dirlo nel corso della conferenza stampa di fine anno è il premier Giuseppe Conte, citando l’articolo 7 del contratto. “L’Italia, la Francia, la Germania e l’Olanda sono stati i primi paesi che in modo sincronico e sintonico si sono mossi per creare l’alleanza per i vaccini. Dopo di che, dopo essersi assicurati i contratti con le case farmaceutiche, hanno consegnato la palla alla Commissione europea, perché si è ritenuto, con una scelta politica, che sul fronte dei vaccini fosse necessario muoversi all’unisono come fronte compatto. Detto questo, l’Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse perché le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’acquisto supplementare diin via unilaterale da parteviola glieuropei. A dirlo nel corsoconferenza stampa di fine anno è il premier, citando l’articolo 7 del contratto. “L’Italia, la Francia, lae l’Olanda sono stati i primi paesi che in modo sincronico e sintonico si sono mossi per creare l’alleanza per i. Dopo di che, dopo essersi assicurati i contratti con le case farmaceutiche, hanno consegnato la palla alla Commissione europea, perché si è ritenuto, con una scelta politica, che sul fronte deifosse necessario muoversi all’unisono come fronte compatto. Detto questo, l’Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse perché le ...

