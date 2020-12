GF Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Stefania Orlando: “No, è troppo indegno per te” (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il no di Tommaso fa piangere Stefania Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati dei momenti di sconforto per Stefania Orlando. Qualche ora fa, infatti, gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno chiesto agli inquilini di posare per il calendario 2021. Un prodotto dedicato alla storica trasmissione che dovrebbe concludersi venerdì 26 febbraio. Così, a coppie o in gruppo, i concorrenti si sono trovati a impersonare con vari travestimenti e pose i dodici mesi dell’anno. E proprio in quel momento c’è stato un clamoroso rifiuto da parte dell’influencer meneghino ai danni della bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia. Il no per una posa nel calendario 2021 del GF Vip 5 Dopo essere stata informata ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il no difaNella casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati dei momenti di sconforto per. Qualche ora fa, infatti, gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno chiesto agli inquilini di posare per il calendario 2021. Un prodotto dedicato alla storica trasmissione che dovrebbe concludersi venerdì 26 febbraio. Così, a coppie o in gruppo, i concorrenti si sono trovati a impersonare con vari travestimenti e pose i dodici mesi dell’anno. E proprio in quel momento c’è stato un clamoroso rifiuto da parte dell’influencer meneghino ai danni della bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia. Il no per una posa nel calendario 2021 del GF Vip 5 Dopo essere stata informata ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - roxy17835655 : Tommaso ha preso il gf come un’occasione lavorativa . Ha ragione è il gf vip e dopo devi lavorare #GFVIP pier ormai… - eribrenda : RT @VanityFairIt: «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare, Tommas… - zazoomblog : GF Vip: Gaia Zorzi difende Tommaso da Fulvio Abbate - #Zorzi #difende #Tommaso #Fulvio - infoitcultura : GF Vip: Gaia Zorzi difende Tommaso da Fulvio Abbate -