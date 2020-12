Firenze, scoperti tre cadaveri in un'abitazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tre cadaveri sono stati rinvenuti in un’abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i carabinieri. Secondo quanto emerso le salme sarebbero in avanzato stato di decomposizione.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tresono stati rinvenuti in un’a Figline Valdarno, in provincia di. Sul posto intervenuti i carabinieri. Secondo quanto emerso le salme sarebbero in avanzato stato di decomposizione....

La scoperta è avvenuta in una casa di vicolo Guinelli ... Sul posto per i rilievi personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze.

Tre cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati rinvenuti in un’abitazione a Figline Valdarno , in provincia di Firenze.

