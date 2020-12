Devolver Digital: quali potrebbero essere i cinque titoli senza nome previsti per il 2021? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Devolver Digital, negli ultimi tempi, ha acquisito sempre più popolarità, e il 2021 potrebbe rappresentare una splendida conferma per lo Studio: ma all'atto pratico, cosa ci attende all'orizzonte? Tra le altre cose, nella loro release schedule sono previsti ben cinque titoli che, però, non sono ancora stati formalmente annunciati. Vediamo quali potrebbero essere. Attualmente sappiamo che i titoli DD confermati per il 2021 sono Olija, Shadow Warrior 3, Card Shark, Boomerang e Loop Hero, che seguiranno i lanci di quest'anno, Disc Room, Serious Sam 4, Fall Guys: Ultimate Knockout, Carrion e Sludge Life. Un gran bel mix di generi, quindi sappiamo che dobbiamo essere pronti a tutto. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020), negli ultimi tempi, ha acquisito sempre più popolarità, e ilpotrebbe rappresentare una splendida conferma per lo Studio: ma all'atto pratico, cosa ci attende all'orizzonte? Tra le altre cose, nella loro release schedule sonobenche, però, non sono ancora stati formalmente annunciati. Vediamo. Attualmente sappiamo che iDD confermati per ilsono Olija, Shadow Warrior 3, Card Shark, Boomerang e Loop Hero, che seguiranno i lanci di quest'anno, Disc Room, Serious Sam 4, Fall Guys: Ultimate Knockout, Carrion e Sludge Life. Un gran bel mix di generi, quindi sappiamo che dobbiamopronti a tutto. Leggi ...

Eurogamer_it : #DevolverDigital: quali potrebbero essere i cinque titoli senza nome previsti per il 2021? - xbox_series : questi sono quelli un po' particolari che hanno fatto l'evento ad hoc quest'anno?? - Asgard_Hydra : Devolver Digital: in arrivo nel 2021 cinque giochi non ancora annunciati - GamingTalker : Devolver Digital pubblicherà cinque giochi non ancora annunciati nel 2021, suggerisce un tweet… -

Ultime Notizie dalla rete : Devolver Digital Devolver Digital: in arrivo nel 2021 cinque giochi non ancora annunciati Everyeye Videogiochi Devolver Digital pubblicherà cinque giochi non ancora annunciati nel 2021, suggerisce un tweet

Nel 2021 dovremmo vedere cinque titoli di Devolver Digital non ancora annunciati. I curatori del profilo Twitter del publisher di titoli sviluppati da studi indipendenti Devolver Digital hanno pubblic ...

Devolver Digital: in arrivo nel 2021 cinque giochi non ancora annunciati

Il publisher statunitense conferma con un simpatico tweet l'intenzione di lanciare nel 2021 ben cinque videogiochi non ancora annunciati ...

Nel 2021 dovremmo vedere cinque titoli di Devolver Digital non ancora annunciati. I curatori del profilo Twitter del publisher di titoli sviluppati da studi indipendenti Devolver Digital hanno pubblic ...Il publisher statunitense conferma con un simpatico tweet l'intenzione di lanciare nel 2021 ben cinque videogiochi non ancora annunciati ...