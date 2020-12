Covid, in Germania altre 1.129 vittime. Morto il primo deputato negli Stati Uniti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua corsa in tutto il mondo. E dopo la nuova impennata di contagi della Gran Bretagna di ieri , oggi la Germania registra il triste record di decessi: 1.129 morti in 24 ore . Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua corsa in tutto il mondo. E dopo la nuova impennata di contagi della Gran Bretagna di ieri , oggi laregistra il triste record di decessi: 1.129 morti in 24 ore .

lorepregliasco : Dall'inizio della crisi COVID, se c'è un Paese in Europa che è riuscito a imporre una leadership politica, scientif… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - infoitinterno : Covid, in Germania altre 1.129 vittime. Morto il primo deputato negli Stati Uniti - blue_flag4 : Nella giornata di ieri in Germania sono stati registrati 1.244 decessi, massimo dall'inizio della pandemia. Quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid Germania, record di morti: 1.129 in 24 ore Adnkronos In Italia vaccinati in 8000, in Germania 42mila, in Israele 500mila

In Israele vaccinate più persone di quante ne siano state infettate da inizio pandemia. Italia e Germania: il confronto non regge ma si conta di recuperare ...

Covid: ministro Boccia, piano vaccinazioni garantito

Il miraggio del vaccino sembra allontanarsi: quello di AstraZeneca non sarà autorizzato prima di febbraio. "Il piano di vaccinazioni ...

In Israele vaccinate più persone di quante ne siano state infettate da inizio pandemia. Italia e Germania: il confronto non regge ma si conta di recuperare ...Il miraggio del vaccino sembra allontanarsi: quello di AstraZeneca non sarà autorizzato prima di febbraio. "Il piano di vaccinazioni ...