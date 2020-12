Covid, in Campania cala la curva dei contagi: 7,75%. 47 morti (9 nelle ultime 48 ore) e 1.763 guariti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 930 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 11.985 tamponi. La percentuale positivi-tamponi e’ pari a 7,75%; ieri era pari a 9,12%. Dei 930 nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 857 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio della pandemia è 188.119, mentre sono 2.016.361 i tamponi complessivamente processati. Sono 47 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 38 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale a 2.812. Sono 1.763 i nuovi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 930 i nuovi casi di coronavirus emersi24 ore indall’analisi di 11.985 tamponi. La percentuale positivi-tamponi e’ pari a 7,75%; ieri era pari a 9,12%. Dei 930 nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 857 sono asintomatici. Il totale dei casi di-19 registrati indall’inizio della pandemia è 188.119, mentre sono 2.016.361 i tamponi complessivamente processati. Sono 47 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione, 9 dei quali avvenuti48 ore e 38 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale deiindall’inizio della pandemia da-19 sale a 2.812. Sono 1.763 i nuovi ...

