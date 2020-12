Covid-19, da domani vaccini al Cotugno: dose anche per il prof Ascierto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parte domani anche all’ospedale Cotugno di Napoli la vaccinazione degli operatori della sanità. Tra i vaccinati in programma domani c’è anche Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano di recente inserito nella lista dei più influenti del mondo anche dopo il lavoro sul Tocilizumab come terapia per il Covid19. Nell’ospedale specializzato in malattie infettive, in prima linea nella lotta al Covid19 ,saranno vaccinati gli operatori dell’Ospedale dei Colli (Cotugno, Monaldi e Cto) e dell’istituto tumori Pascale. Al Cotugno oggi sono arrivate circa 1000 dosi di vaccino e domani, dalle 9 alle 14, si aprono i sei box con altrettante equipe per procedere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parteall’ospedaledi Napoli la vaccinazione degli operatori della sanità. Tra i vaccinati in programmac’èPaolo, l’oncologo napoletano di recente inserito nella lista dei più influenti del mondodopo il lavoro sul Tocilizumab come terapia per il19. Nell’ospedale specializzato in malattie infettive, in prima linea nella lotta al19 ,saranno vaccinati gli operatori dell’Ospedale dei Colli (, Monaldi e Cto) e dell’istituto tumori Pascale. Aloggi sono arrivate circa 1000 dosi di vaccino e, dalle 9 alle 14, si aprono i sei box con altrettante equipe per procedere ...

SkyTG24 : Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no - micheleemiliano : Arrivate in #Puglia le prime 505 dosi di vaccino anti covid. La consegna è prevista alle ore 8 di domani al Policli… - bendellavedova : Domani verrà somministrata la prima dose di vaccino anti COVID: bene. L’Italia ha il più alto tasso di mortalità pe… - PugliaStream : Vaccino anti-Covid, completata la distribuzione delle dosi negli 11 hub regionali. Da domani scatta la fase 1: somm… - immediatonet : Vaccini anti Covid, via alla “fase 1”: domani tocca a 90 operatori sanitari del Riuniti di Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no Sky Tg24 Giovedì l'Iss decide il colore delle Regioni dopo l'Epifania, ansia per il Veneto

VENEZIA. Si riunirà mercoledì sera la cabina di regina per discutere della situazione epidemiologica nelle regioni italiane, con un faro in particolare sulla situazione del Veneto. Giovedì, invece, sa ...

Covid, consegnate al Piemonte 40mila dosi di vaccino: il piano

Sono arrivate stamattina le 40 mila dosi del vaccino anti Covid destinate al Piemonte per la Fase 1 della campagna di vaccinazione, che prende il via oggi e coinvolge 195 mila persone tra personale de ...

VENEZIA. Si riunirà mercoledì sera la cabina di regina per discutere della situazione epidemiologica nelle regioni italiane, con un faro in particolare sulla situazione del Veneto. Giovedì, invece, sa ...Sono arrivate stamattina le 40 mila dosi del vaccino anti Covid destinate al Piemonte per la Fase 1 della campagna di vaccinazione, che prende il via oggi e coinvolge 195 mila persone tra personale de ...