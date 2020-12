Coronavirus, in Lombardia forte aumento dei decessi: 80 in 24 ore (ieri 49). Crescono i nuovi contagi: +1.673 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il bollettino del 30 dicembre Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia insieme al numero di tamponi effettuati. Sono 1.673 i contagi delle ultime 24 ore (ieri +843) a fronte di 23.787 nuovi test eseguiti (ieri 11.607). Un forte aumento viene registrato anche sul numero di decessi: +80 contro i +49 di ieri. Per un totale di vittime da inizio pandemia che ha raggiunto quota 25.038. Buone notizie sul fronte dei guariti e dimessi: 397.010 (ieri 393.995) con una pressione sulle strutture sanitarie ancora in calo. Per le terapie intensive si registrano – 17 unità e 21 ingressi giornalieri (ieri 45), con un numero complessivo di ricoverati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il bollettino del 30 dicembre Salgono ancora icasi diininsieme al numero di tamponi effettuati. Sono 1.673 idelle ultime 24 ore (+843) a fronte di 23.787test eseguiti (11.607). Unviene registrato anche sul numero di: +80 contro i +49 di. Per un totale di vittime da inizio pandemia che ha raggiunto quota 25.038. Buone notizie sul fronte dei guariti e dimessi: 397.010 (393.995) con una pressione sulle strutture sanitarie ancora in calo. Per le terapie intensive si registrano – 17 unità e 21 ingressi giornal45), con un numero complessivo di ricoverati ...

RegLombardia : ?? #Covid19 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio in tutta Italia scattano le limitazioni della ‘zona rossa’ previste… - RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - LuinoNotizie : #Coronavirus, 136 nuovi positivi nel #Varesotto e 1673 in #Lombardia - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra 30/12/2020: corsa a undici - Veneto, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Piemon… -