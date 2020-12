Conte: verifica? 'affrettare risposte che il paese attende' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo assolutamente affrettare le risposte che il paese attende, le risposte più urgenti. Ogi c'è l'approvazione della legge di Bilancio, il prossimo passagio urgente e il Recovery plan". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. "Ci sono stati degli incontri ieri, dei contributi critici, adesso dobbiamo fare sintesi politica, è urgente, va fatta nei prossimi giorni, non valgono i giorni di festa -ha aggiunto il premier-. Dobbiamo dedicarci a questo, riportare nel Cdm, aprirci al confronto con le parti sociali, mandare il documento al Parlamento il prima possibile". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo assolutamenteleche il, lepiù urgenti. Ogi c'è l'approvazione della legge di Bilancio, il prossimo passagio urgente e il Recovery plan". Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno. "Ci sono stati degli incontri ieri, dei contributi critici, adesso dobbiamo fare sintesi politica, è urgente, va fatta nei prossimi giorni, non valgono i giorni di festa -ha aggiunto il premier-. Dobbiamo dedicarci a questo, riportare nel Cdm, aprirci al confronto con le parti sociali, mandare il documento al Parlamento il prima possibile".

