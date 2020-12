Consegnata la seconda tranche di vaccini anti-Covid al Moscati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – È stataquesta mattina lafornitura didestinati agli operatori dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppedi Avellino. Un cosiddetto pizza-box, contenente 195 flaconcini, utili a vaccinare circa mille persone, è arrivato alla Città ospedaliera in un contenitore refrigerante trasportato da un furgone scortato dalla Polizia di Stato e proveniente dall’aeroporto di Capodichino. I flaconcini di vaccino sono stati sistemati in un ultra-freezer che garrà la conservazione a una temperatura di -80°. Le somministrazioni ai dipendenti aziendali, dopo le 100 effettuate domenica scorsa in occasione del V-Day, ripartiranno, per lanciare un augurale messaggio di fiduciosa speranza, con il nuovo anno: ...