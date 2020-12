Celli | a sei mesi dalle elezioni stop alle chiacchiere | ora concretezza

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Se ne parla da decenni: a Roma servono nuovi poteri e funzioni che riscrivano il suo ruolo di Capitale. E’ bizzarro pero’ che si parli di tavoli, si approvino ordini del giorno, tutto a seidal voto. All’onorevole Meloni dico che di tempo davvero ne e’ stato perso molto e anche oggi non abbiamo che un ordine del giorno e nessuna proposta di legge di cui discutere”. Lo scrive in una nota Svetlana, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Rtr. “Mentre il Partito Democratico- spiega- ha lavorato a specifiche proposte di legge, atti concreti da cui iniziare a discutere. Certo a Roma questo dibattito non si e’ potuto attivare per mancanza di confronto, ostacolato in primis dalla politica miope della Sindaca che ha cercato piu’ lo scontro che il dialogo, che ha creduto di essere autosufficiente.” “Roma vince e deve vincere sempre ...