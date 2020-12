Calciomercato Juventus, cessione imminente: il centrocampista volta in Premier (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Juventus – Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura di Sami Khedira con la maglia della Juventus. Il calciatore tedesco ha totalizzato, 34 anni il prossimo aprile, ha totalizzato 99 presenze con la maglia della Vecchia Signora in campionato segnando 21 gol. E’ stato uno centrocampisti più prolifici degli ultimi anni prima che gli infortuni lo portassero ai margini del campo. Memorabile una sua tripletta ad Udine che lasciò di stucco gli avversari. Per lui anche 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Oltre naturalmente a quella maledetta finale di Cardiff contro il Real Madrid che gli negò la possiblità di alzare ancora la Coppa dei Campioni. Calciomercato Juventus, Khedira verso la Premier La Juventus a gennaio dovrebbe acquistare ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura di Sami Khedira con la maglia della. Il calciatore tedesco ha totalizzato, 34 anni il prossimo aprile, ha totalizzato 99 presenze con la maglia della Vecchia Signora in campionato segnando 21 gol. E’ stato uno centrocampisti più prolifici degli ultimi anni prima che gli infortuni lo portassero ai margini del campo. Memorabile una sua tripletta ad Udine che lasciò di stucco gli avversari. Per lui anche 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Oltre naturalmente a quella maledetta finale di Cardiff contro il Real Madrid che gli negò la possiblità di alzare ancora la Coppa dei Campioni., Khedira verso laLaa gennaio dovrebbe acquistare ...

forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - cmercatoweb : ???? #Juventus, in bilico il futuro di #CristianoRonaldo: occhio a #PSG e #ManchesterUnited - AdriJuve64 : CALCIOMERCATO JUVENTUS: ecco il PRIMO COLPO - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, ribaltone societario: #Agnelli pronto a lasciare per andare in #Ferrari ?? Possibili investitori esteri… -