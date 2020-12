Banda ultra larga, Conte: “Lavoriamo per portare la fibra ottica in tutta l’Italia entro il 2025” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Ci sono passi avanti perché si possa lavorare e realizzare in tempi rapidi, entro il 2025, la fibra ottica e cablare l’intera Italia. Il Sud, in particolare, ma anche le aree montane del nord. C’è una visione strategica bene precisa”. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a Villa Madama ha parlato del progetto della Banda ultra larga L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Ci sono passi avanti perché si possa lavorare e realizzare in tempi rapidi,il, lae cablare l’intera Italia. Il Sud, in particolare, ma anche le aree montane del nord. C’è una visione strategica bene precisa”. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe, che nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a Villa Madama ha parlato del progetto dellaL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

consumatorirt : RT @opentoscana: Apre oggi il bando della @regionetoscana per favorire la connettività veloce ad internet in banda ultra-larga negli istitu… - infotemporeale : Approvato il progetto di banda ultra larga sulle isole pontine - cridamilano : RT @AssSantoStefano: #santostefanoventotene Lo ha deciso il Comitato banda ultra larga che ha accolto la proposta della ministra per l’Inn… - Shahruk94560616 : RT @Salam3salam3: @BilalY05 Ultra pro max negative banda. #noreconduct - Salam3salam3 : @BilalY05 Ultra pro max negative banda. #noreconduct -

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultra Salerno-Reggio Calabria e Banda ultra larga. Il governo ci riprova con il Recovery Fund Corriere della Calabria Salerno-Reggio Calabria e Banda ultra larga. Il governo ci riprova con il Recovery Fund

Il premier Conte annuncia gli investimenti cardine per il Sud. Infrastrutture e digitalizzazione in cima all'agenda ...

Conferenza stampa di fine anno del Premier Conte che annuncia investimenti anche per il Sud

Roma - Conferenza stampa di fine anno per il Premier Giuseppe Conte che, in diretta, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha fatto il punto sul finire di un anno duro, segnato dalla pandemia mond ...

Il premier Conte annuncia gli investimenti cardine per il Sud. Infrastrutture e digitalizzazione in cima all'agenda ...Roma - Conferenza stampa di fine anno per il Premier Giuseppe Conte che, in diretta, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha fatto il punto sul finire di un anno duro, segnato dalla pandemia mond ...