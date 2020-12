Ancora DAD, non siamo pronti al rientro il 7 gennaio. Le lettere in redazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' questa la richiesta che arriva alla nostra redazione. La scuola è in presenza, la scuola è socialità, comunicazione, interazione, vita. Ma le famiglie sono preoccupate, gli insegnanti e il personale ATA sottoposti ad un forte stress, la situazione epidemiologica Ancora incerta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' questa la richiesta che arriva alla nostra. La scuola è in presenza, la scuola è socialità, comunicazione, interazione, vita. Ma le famiglie sono preoccupate, gli insegnanti e il personale ATA sottoposti ad un forte stress, la situazione epidemiologicaincerta. L'articolo .

orizzontescuola : Ancora DAD, non siamo pronti al rientro il 7 gennaio. Le lettere in redazione - checcouno : RT @monacelt: Forse non è chiaro che il lungo periodo di DaD sta soffocando le competenze di una generazione. Acuendo le disuguaglianze in… - monacelt : Forse non è chiaro che il lungo periodo di DaD sta soffocando le competenze di una generazione. Acuendo le disuguag… - Lady_ofShalott_ : @iannetts70 @semedizecca Comunque di’ a tuo figlio che c’è la DaD, e se quest’anno non ha almeno il 75% di presenza… - ColpaniChiara : @SofiaMerisi Vorrei tanto dire che dimenticarsi le doppie in una frase è effetto della dad.... Invece andavo ancora a scuola -

di cui una piccola parte ancora non giunti a destinazione. Banchi monoposto in fase di consegna al liceo Newton di Roma: settembre 2020 Nel frattempo, la DaD è diventata Didattica digitale integrata

E' questa la richiesta che arriva alla nostra redazione. La scuola è in presenza, la scuola è socialità, comunicazione, interazione, vita. Ma le famiglie sono preoccupate, gli insegnanti e il personale ATA sottoposti ad un forte stress, la situazione epidemiologica Ancora incerta.

