Anche con le ferite aperte | noi artisti non ci arrendiamo

La vita l'ho sempre immaginata come un percorso senza punti di arrivo, ma con tante ripartenze. Ricordo mio nonno che durante la seconda guerra mondiale a causa di una bomba piovuta sul suo casottino, dove faceva il maestro d'ascia, rimase gravemente invalido per tutta la vita. Ebbene quell'uomo continuò a credere nella vita e seppe rialzarsi e ripartire. Fu un insegnamento prezioso per i suoi figli e per noi nipoti. Credeva nella vita. "La vita non è tutta di un colore, ma è composta da una alternanza di luci e ombre, momenti felici e altri dannatamente duri da affrontare. Basta saperlo e accettarlo se si vuole proseguire il nostro percorso". Diceva mio nonno. Questo Capodanno voglio dedicarlo ai colleghi del mondo dell'Arte con cui condivido il percorso di un lavoro che non ha mai fatto male a nessuno. Un'opera può essere più o meno interessante, ma sempre ci porta a riflettere e a ...

