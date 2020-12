Abbracciare e baciare i cani: si o no? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella cultura occidentale, ci si bacia e ci si abbraccia. Sono gesti normalmente usati per trasmettere affetto, gratitudine e/o empatia. Lo facciamo tra di noi e a chi ama i cani viene spontaneo farlo anche con i quadrupedi. E’ una buona idea? Mettiamo subito a tacere chi dice di no perchè i cani sono sporchi ricordando i risultati di un recente studio da cui è emerso che la barba degli uomini è molto più sporca del manto dei cani, con una conta microbica e un impatto patogenico molto superiore a quelle del pelo dei cani. La questione se sia il caso di baciare e Abbracciare i cani deve essere posta perchè i quadrupedi sono di una specie diversa rispetto a noi, hanno un’altra etologia e non è necessariamente detto che nel loro mondo esistano i baci e gli abbracci e, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella cultura occidentale, ci si bacia e ci si abbraccia. Sono gesti normalmente usati per trasmettere affetto, gratitudine e/o empatia. Lo facciamo tra di noi e a chi ama iviene spontaneo farlo anche con i quadrupedi. E’ una buona idea? Mettiamo subito a tacere chi dice di no perchè isono sporchi ricordando i risultati di un recente studio da cui è emerso che la barba degli uomini è molto più sporca del manto dei, con una conta microbica e un impatto patogenico molto superiore a quelle del pelo dei. La questione se sia il caso dideve essere posta perchè i quadrupedi sono di una specie diversa rispetto a noi, hanno un’altra etologia e non è necessariamente detto che nel loro mondo esistano i baci e gli abbracci e, ...

