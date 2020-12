Violenza sessuale, scappa dalla Romania: 21enne arrestato in un hotel a Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo in via Palermo dove hanno rintracciato Marian Ionut Dinu, 21enne rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 28 ottobre 2020 dalla Corte d’Appello di Iasi in Romania, poiché condannato alla pena di 6 anni 10 mesi e 4 giorni di reclusione per reati di Violenza sessuale commessi in Romania tra il 2017 e il 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo in via Palermo dove hanno rintracciato Marian Ionut Dinu,rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 28 ottobre 2020Corte d’Appello di Iasi in, poiché condannato alla pena di 6 anni 10 mesi e 4 giorni di reclusione per reati dicommessi intra il 2017 e il 2020. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

1GROSSI : RT @RN_Inchieste: Il rapporto: 'Morto l'ultimo compagno di cella di #Epstein'. Si infittisce il giallo relativo al magnate accusato di viol… - TeleuniversoTV : Alatri – Adesca giovani, si fa consegnare scatti hot, poi le minaccia: 38enne arrestato per violenza sessuale : - CiociariaO : #Alatri. Violenza sessuale e diffusione di video hard: 38enne adesca e raggira una giovane - Torrechannelit : Napoli – Ricercato per violenza sessuale, arrestato 21enne rumeno - mattinodinapoli : Violenza sessuale, 21enne in fuga dalla Romania preso in hotel a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale Violenza sessuale, 21enne in fuga dalla Romania preso in hotel a Napoli Il Mattino Pari opportunità in provincia di Teramo: il report della consigliera Brandiferri

La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha provveduto ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un rapporto, ...

Violenza sessuale, scappa dalla Romania: 21enne arrestato in un hotel a Napoli

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo in via Palermo ...

La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha provveduto ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un rapporto, ...Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo in via Palermo ...