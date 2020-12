Verona, previsto un summit di mercato: non partirà nessuno (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Verona non cederà nessuno dei propri big nel corso della prossima sessione di mercato, compreso Matteo Lovato. La situazione Il Verona non cederà nessuno dei propri big nel corso della prossima sessione di mercato. Lo segnala il Corriere di Verona alla vigilia del summit che si terrà il tecnico Ivan Juric, il presidente Maurizio Setti e il direttore sportivo Tony D’Amico. In questo incontro verrà ribadita la decisione della società di tenere tutti i propri pezzi pregiati, a partire da Matteo Lovato per il quale il Milan ha presentato un’offerta da 5 milioni più il cartellino di Duarte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilnon cederàdei propri big nel corso della prossima sessione di, compreso Matteo Lovato. La situazione Ilnon cederàdei propri big nel corso della prossima sessione di. Lo segnala il Corriere dialla vigilia delche si terrà il tecnico Ivan Juric, il presidente Maurizio Setti e il direttore sportivo Tony D’Amico. In questo incontro verrà ribadita la decisione della società di tenere tutti i propri pezzi pregiati, a partire da Matteo Lovato per il quale il Milan ha presentato un’offerta da 5 milioni più il cartellino di Duarte. Leggi su Calcionews24.com

Il Verona non cederà nessuno dei propri big nel corso della prossima sessione di mercato, compreso Matteo Lovato. La situazione ...

Prelios: gestisce Fondo Investimento Alternativo Immobiliare

Prelios SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, ha portato a termine un'operazione che prevede il subentro nella gestione del Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare denominato ...

Prelios SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, ha portato a termine un'operazione che prevede il subentro nella gestione del Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare denominato ...