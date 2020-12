“Vediamo quando muori: le minacce dei no vax a Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Claudia Alivernini, infermiera 29enne è stata la prima vaccinata in Italia. Nei giorni scorsi aveva parlato del vaccino come un “atto d’amore”. Ma i no vax non le hanno ricambiato la cortesia, anzi l’hanno sepolta con una valanga di odio e minacce, tanto che Claudia ha chiuso i suoi profili social. La Alivernini subito dopo la vaccinazione spiegava: “L’ho fatto con profondo orgoglio, un gesto piccolo ma fondamentale per tutti noi e dunque lo dico con il cuore, vacciniamoci. Per noi, per i nostri cari e per la collettività. Sono qui come cittadina e soprattutto come infermiera, a rappresentare tutti coloro che hanno scelto di credere nella scienza”. Claudia racconta di come i suoi occhi abbiano visto “quanto sia difficile combattere ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020), infermiera 29enne è stata lain. Nei giorni scorsi aveva parlato del vaccino come un “atto d’amore”. Ma i no vax non le hanno ricambiato la cortesia, anzi l’hanno sepolta con una valanga di odio e, tanto cheha chiuso i suoi profili social. Lasubito dopo la vaccinazione spiegava: “L’ho fatto con profondo orgoglio, un gesto piccolo ma fondamentale per tutti noi e dunque lo dico con il cuore, vacciniamoci. Per noi, per i nostri cari e per la collettività. Sono qui come cittadina e soprattutto come infermiera, a rappresentare tutti coloro che hanno scelto di credere nella scienza”.racconta di come i suoi occhi abbiano visto “quanto sia difficile combattere ...

