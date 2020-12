Vaccino Covid, se in primavera i numeri saranno bassi via all’obbligo per alcune categorie (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ipotesi sui tre milioni di statali, a partire da medici, infermieri e insegnanti. Si va verso la patente d’immunità per aerei, treni e spettacoli. Possibili meccanismi di incentivo ai lavoratori privati. «Ma parlarne oggi è una palla alzata ai no vax» Leggi su corriere (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ipotesi sui tre milioni di statali, a partire da medici, infermieri e insegnanti. Si va verso la patente d’immunità per aerei, treni e spettacoli. Possibili meccanismi di incentivo ai lavoratori privati. «Ma parlarne oggi è una palla alzata ai no vax»

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. Le 470mila dosi in ... Il Sole 24 ORE (VIDEO) Emozione all’Ospedale dei Castelli ad Ariccia, arrivate le prime dosi del vaccino anti Covid

Sono arrivate stamattina, come previsto, le prime dosi di vaccino anti Covid della Asl Roma 6 presso l’Ospedale dei Castelli, ad Ariccia.L’auto dell’azienda sanitaria, scortata dalle volanti della pol ...

Virus nel mondo: 524mila contagi e 9.546 morti in 24 ore. Record in UK, di nuovo nel ciclone

Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno registrato altri 168.817 casi di Covid-19, che portano a 19.301.543 il totale ... che entro la fine della primavera nel Regno Unito possano essere vaccinate tutte le ...

