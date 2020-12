Torino, bar in zona rossa aperto al pubblico, proprietario e clienti sanzionati: multa di 6.400 euro (Di martedì 29 dicembre 2020) Le regole del nuovo DL di Dicembre parlano chiaro: i bar nei giorni di zona rossa possono lavorare solo con l’asporto, in caso contrario si rischiano sanzioni. A quanto pare però queste norme non sono state recepite da tutti. Un bar di Torino, infatti, è andato contro il Decreto Legge ed è rimasto aperto al pubblico anche durante i giorni vietati. Questo ha portato all’intervento dei Carabinieri, i quali giunti nel locale hanno sanzionato sia il proprietario che i clienti. La multa nel complesso è stata di 6.400 euro. Inoltre, è stata prevista anche la chiusura della struttura per ben cinque giorni. Leggi anche –> Bonus figli 2021, chi potrà usufruire dell’assegno unico? Ecco tutte le informazioni Torino, bar in ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Le regole del nuovo DL di Dicembre parlano chiaro: i bar nei giorni dipossono lavorare solo con l’asporto, in caso contrario si rischiano sanzioni. A quanto pare però queste norme non sono state recepite da tutti. Un bar di, infatti, è andato contro il Decreto Legge ed è rimastoalanche durante i giorni vietati. Questo ha portato all’intervento dei Carabinieri, i quali giunti nel locale hanno sanzionato sia ilche i. Lanel complesso è stata di 6.400 euro. Inoltre, è stata prevista anche la chiusura della struttura per ben cinque giorni. Leggi anche –> Bonus figli 2021, chi potrà usufruire dell’assegno unico? Ecco tutte le informazioni, bar in ...

