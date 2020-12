Scosse di terremoto nel Veronese: la Terra torna a tremare (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche in Italia si torna a parlare di terremoto. Questa volta le Scosse sismiche hanno interessato il Nord Italia, in particolare il Veronese. Scosse di terremoto nel VeroneseNuove Scosse di terremoto in provincia di Verona. La notizia è di poco fa. Secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco il sisma è stato avvertito in buona parte del Nord Italia, compreso a Milano. Il fenomeno è molto probabilmente connesso al terremoto che ha colpito la Croazia nelle ultime ore. Nuove Scosse di terremoto nel Veronese: le ultime notizie Nella giornata di oggi, martedì 29 dicembre 2020, ancora una volta si torna a parlare di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche in Italia sia parlare di. Questa volta lesismiche hanno interessato il Nord Italia, in particolare ildinelNuovediin provincia di Verona. La notizia è di poco fa. Secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco il sisma è stato avvertito in buona parte del Nord Italia, compreso a Milano. Il fenomeno è molto probabilmente connesso alche ha colpito la Croazia nelle ultime ore. Nuovedinel: le ultime notizie Nella giornata di oggi, martedì 29 dicembre 2020, ancora una volta sia parlare di ...

