Rugby femminile | Sei Nazioni 2021 | l’Italia giocherà i match in casa sempre a Padova

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il Consiglio Federale della FIR ha stabilito chegli incontri interni del Seidi: saranno tre iche le azzurre giocheranno in. Esordio contro la Francia nel fine settimana del 5/7 febbraio, poi sfida all’Irlanda il 26/28 febbraio ed infine confronto con il Galles il 12/14 marzo. Così il presidente della FIR, Alfredo Gavazzi: “è una delle città simbolo delitaliano, dove tradizione, passione e competenza hannodato vita ad un’efficace miscela capace di tradursi in eventi di successo. Anche se oggi è difficile poter immaginare la presenza di pubblico sugli spalti del Plebiscito, ...

