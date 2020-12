Renzi dice CIAO a Conte: ma in realtà vuole fare il Ministro della Difesa (Di martedì 29 dicembre 2020) Matteo Renzi dice CIAO, ma non è chiaro se sia solo il progetto alternativo di Italia Viva per il Recovery Plan, un vero e proprio saluto al Governo Conte o la minaccia finale per alzare la posta e diventare Ministro della Difesa. I dettagli Partiamo dalla fine. Ieri sera il Senatore che voleva abolire il Senato, l’ex premier che odiava i piccoli partiti e ora ne guida uno del 3%, Matteo Renzi ha presentato il progetto alternativo di Italia Viva per la gestione del Recovery Fund. Di grande impatto comunicativo il nome del progetto, CIAO acronimo di “Cultura, infrastrutture, ambiente e opportunità”. L’Italia deve candidarsi a prendere il posto degli inglesi nell’attrattività degli studenti e dell’Erasmus. Abbiamo ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020) Matteo, ma non è chiaro se sia solo il progetto alternativo di Italia Viva per il Recovery Plan, un vero e proprio saluto al Governoo la minaccia finale per alzare la posta e diventare. I dettagli Partiamo dalla fine. Ieri sera il Senatore che voleva abolire il Senato, l’ex premier che odiava i piccoli partiti e ora ne guida uno del 3%, Matteoha presentato il progetto alternativo di Italia Viva per la gestione del Recovery Fund. Di grande impatto comunicativo il nome del progetto,acronimo di “Cultura, infrastrutture, ambiente e opportunità”. L’Italia deve candidarsi a prendere il posto degli inglesi nell’attrattività degli studenti e dell’Erasmus. Abbiamo ...

