Programmi Tv oggi 29 dicembre | da Brignano a “Biancaneve”

Leggi su instanews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tutti itv di29. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport web sourceSiamo ormai giunti agli ultimi giorni di questo 2020 davvero unico nel suo metterci alla prova. E’ stato un anno complicato e con molte difficoltà da affrontare ma come sempre cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo senza abbatterci. In questo martedì c’è chi di voi dovrà lavorare lo stesso, chi invece si godrà qualche altra ora di riposo. Sicuramente stasera, anche a causa del coprifuoco alle 22, ci ritroveremo tutti sul divano con il telecomando in mano a decidere cosa guardare in tv. Come sempre vi veniamo in aiuto con la nostra selezione ditv per permettervi di scegliere senza perdervi in guide troppo complicate. Trovate di tutto in basso: show, film, sport ecc. Vi basta ...