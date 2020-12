Premier League | oggi si conclude la 16ª giornata Il programma

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La sedicesimadiha preso il via lunedì con due anticipi, ieri cinque gare nelle quali spiccano i successi di Arsenal e Leeds United, vittoria all’ultimo respiro per il Manchester United.le ultime due gare, in campo Tottenham e Liverpool, ecco il: Lunedì 28 DicembreCrystal Palace-Leicester City 1-1 Chelsea-Aston Villa 1-1 Martedì 29 DicembreBrighton & Hove Albion-Arsenal 0-1 West Bromwich Albion-Leeds United 0-5 Southampton-West Ham United 0-0 Burnley-Sheffield United 1-0 Manchester United-Wolverhampton 1-0 Mercoledì 30 DicembreTottenham-Fulham ore 19.00 Newcastle United-Liverpool ore 21.00 Foto: LogoTwitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La partita Everton - West Ham di Venerdì 1 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Premier League ...Un gol allo scadere di Rashford regala il secondo posto in classifica al Manchester United. Red Devils a -2 dal Liverpool.