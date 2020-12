Nettuno | esplosione nella notte | ladri al supermercato

(Di martedì 29 dicembre 2020) Paura: forte boato al. Sono le quattro die molti abitanti della città disi chiedono cosa sia quel forte rumore che hanno appena sentito. Ma cos’è successo? Alle tre e mezza/quattro di questa mattina, deihanno cercato di scassinare le casse delPanorama. Come prima mossa gli scassinatori hanno manomesso le telecamere, dopodiché il boato: ihanno fatto saltare solo il coperchio esterno della cassaforte. L’intento era ovviamente raggiungere il corpo della cassa e rubarne il denaro. Fortunatamente inon sono riusciti nell’intento: questa mattina i Carabinieri di Anzio hanno segnalato solo un annerimento della cassaforte ed un filo elettrico ...

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno esplosione

