Natalia e Andrea, dopo il confronto al GF spunta un nome: tradimento consumato?

Il tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Zelletta c'è stato o non c'è stato? La domanda si insinua nella mente dei telespettatori da ieri sera, lunedì 28 dicembre 2020, quando – durante il confronto in diretta – l'ex tronista è stato bruscamente messo innanzi al pettegolezzo dei coinquilini. Che fino ad allora avevano fatto parlare le lingue solo tra le mura del confessionale. È stata Dayane – che d'altronde ha dimostrato sempre di avere una 'buona' parola per tutti – a sparlare della fidanzata di Zelletta in presenza di altri inquilini curiosi.

Stefania Orlando in crisi al GF, minacce nella notte: «Me ne vado», Salemi blocca la porta

Natalia Paragoni tradimento, insinuato da Dayane e confermato da Urtis: verità o bugia? "A Capri – ha spettegolato la Mello insinuando il ...

GrandeFratello : Dopo aver acceso dei forti dubbi con il regalo inviato ad Andrea, Natalia rompe il silenzio. Vi aspettiamo in prima… - GrandeFratello : Andrea ha ricevuto un regalo inaspettato e sicuramente molto 'amaro' da Natalia... ??Ecco cosa è successo... #GFVIP - GrandeFratello : Andrea, Natalia e Dayane: è arrivato finalmente il momento del confronto tanto atteso! ?????? #GFVIP - Rosyman61449103 : Quante volte come ieri sera, starà alzando gli occhi al cielo Natalia sentendo Tommaso che fa ragionare Andrea? ?? #GFVIP - obvae_ : RT @isorrisidiem: *Parlano di Andrea e Natalia* Tommaso: “Dayane ha detto anche altre cose che però ieri sera in puntata non sono venute f… -