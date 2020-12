Napoli, gravi danni provocati dalla mareggiata: “Vogliamo lo stato di calamità” (Di martedì 29 dicembre 2020) Una potente mareggiata ha devastato il lungomare di Napoli. Gli operatori del Comune, i ristoratori ed i commercianti della zona stanno rimuovendo i detriti ed il fango spinto dalle onde. I cittadini chiedono lo stato di calamità naturale alla Regione Campania. Napoli, i danni causati dalla potente mareggiata Nella scorsa notte, tra il 28 ed il 29 dicembre 2020, il lungomare di Napoli è stato colpito da una violenta mareggiata. Il maltempo ha causato ingenti danni alle attività commerciali che si affacciano sul luogo. Questa mattina, i ristoratori di Via Partenope hanno cercato di rimuovere i detriti e fare una conta dei danni subiti con l’aiuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Una potenteha devail lungomare di. Gli operatori del Comune, i ristoratori ed i commercianti della zona stanno rimuovendo i detriti ed il fango spinto dalle onde. I cittadini chiedono lodinaturale alla Regione Campania., icausatipotenteNella scorsa notte, tra il 28 ed il 29 dicembre 2020, il lungomare dicolpito da una violenta. Il maltempo ha causato ingentialle attività commerciali che si affacciano sul luogo. Questa mattina, i ristoratori di Via Partenope hanno cercato di rimuovere i detriti e fare una conta deisubiti con l’aiuto ...

