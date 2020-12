Napoli | Covid | medici ed infermieri ospitati gratuitamente negli alberghi

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ied operatori sanitari impiegati nella lotta alpotranno esserepresso struttureere ed extraere che hanno risposto Alla manifestazione di interesse del Comune di. È partita quindi l’iniziativa a sostegno del personale sanitario che, grazie a quest’intesa, potrà usufruire di 167 camere dislocate in 30 struttureere presenti nell’elenco del comune. Agli operatori verrà riconosciuto un sostegno economico pari a 15 € giornaliero per persona da corrispondersi al gestore a seguito di regolare rendicontazione finale. Il Comune coprirà un soggiorno di 60 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

