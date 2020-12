Musica in lutto, addio al grande interprete. Il ricordo dei fan e dei colleghi: “Tra i più influente della storia” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Siamo tutti profondamente rattristati dalla notizia dell’improvvisa scomparsa il giorno di Natale, porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari e ai suoi tanti fan. Possa riposare in pace”, ha reso noto la sua etichetta, la Rounder Records, annunciando la scomparsa del chitarrista. Leader della Tony Rice Unit, il chitarrista era noto per la sua incredibile abilità di flatpicking (la tecnica di colpire le corde di una chitarra con un plettro tra il pollice e una o due dita che può essere contrapposto alla chitarra fingerstyle, che suona con le singole dita) e per il suo stile distintivo, influenzato dal jazz e che ha a sua volta influenzato decine di artisti.



MODENA Addio a José Leonardo Illa Mamani in arte Manco Inca, da tutti gli amici chiamato e conosciuto come Cicho, venuto a mancare nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. A darne notizia il Circolo Fl ...

La città in lutto per Roberto: il commercialista che amava l'arte e la musica ucciso dalla Sla a 57 anni

FANO - Ieri mattina, dopo una lunga malattia, è deceduto Roberto Pedinotti. Aveva solo 57 anni e da 3 era stato colpito dalla Sla, la terribile malattia neurodegenerativa che conduce ...

