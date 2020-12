Multato per aver violato norme anti Covid, lancia dei molotov contro stazione dei carabinieri (Di martedì 29 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Un 21enne palermitano è stato tratto in arresto per il lancio di tre molotov contro la stazione dei carabinieri di Colfiorito. Aveva preso una multa per violazione delle misure anti Covid Lo avevano Multato per aver violato le misure anti Covid, lui ha reagito lanciando dei molotov contro la stazione dei carabinieri. Così un 21enne palermitano è stato tratto in arresto con l'ipotesi di reato per frabbicazione di porto d'armi da guerra e danneggiamento aggravvato da incendio. "Il danneggiamento non è stato un impeto ma organizzato" ha spiegato il generale Arturo Guarino, comandante ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Un 21enne palermitano è stato tratto in arresto per il lancio di treladeidi Colfiorito. Aveva preso una multa per violazione delle misureLo avevanoperle misure, lui ha reagitondo deiladei. Così un 21enne palermitano è stato tratto in arresto con l'ipotesi di reato per frabbicazione di porto d'armi da guerra e danneggiamento aggravvato da incendio. "Il danneggiamento non è stato un impeto ma organizzato" ha spiegato il generale Arturo Guarino, comandante ...

