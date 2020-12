Monza | Calciomercato | Scozzarella in arrivo dal Parma (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Monza piazza un altro colpo: Scozzarella è ad un passo. Il giocatore arriverà dal Parma: i biancorossi concludono un’altra operazione per la Serie A. Il Monza è pronto a… L'articolo Monza Calciomercato Scozzarella in arrivo dal Parma proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilpiazza un altro colpo:è ad un passo. Il giocatore arriverà dal: i biancorossi concludono un’altra operazione per la Serie A. Ilè pronto a… L'articoloindalproviene da Meteoweek.com.

DiMarzio : #Monza, preso Scozzarella dal Parma: i dettagli - ingrogna : RT @DiMarzio: #Monza, preso Scozzarella dal Parma: i dettagli - LeonardoMerlo19 : RT @NicoSchira: #Monza scatenato: intesa col #Genoa per il passaggio in Brianza del centrocampista Lasse #Schöne. Manca solo il sì del regi… - infoitsalute : ESCLUSIVA PG - Calciomercato: gradimento del Monza per Schöne, ma per ora non c'è l'intesa col Genoa - FilippoRubu00 : ??#Monza, chiusa l’operazione con il #Parma per il centrocampista Matteo #Scozzarella. Poco credibili le voci che vo… -