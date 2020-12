Milano | Formigoni | ' la città sta soffrendo molto per il Covid ma saprà reagire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dic. (Adnkronos) - "Oggi non posso dire di conoscere a fondo la vita di, ma mi documento e vedo unache stadavanti alla pandemia, stiamopesantemente. Il milanese, il lombardo, è uno spirito attivo, uno spirito che ama il lavoro e fare le cose bene. Dovremmo ripartire. Abbiamo le energie? Io credo di sì, anche se siamo ancora in mezzo all'emergenza. Sono convinto che ce la faremo". Lo dice Robertoin un'intervista del ciclo 'Milanesi'. "Oggi, però - continua l'ex presidente della Lombardia - ho un rapporto limitato con la, mi posso muovere due ore al giorno. Le uso per fare esercizio fisico, le uso per andare a trovare degli amici, come Vittorio Feltri, che è stato così gentile da offrirmi una rubrica ogni ...