Maria De Filippi star del GFVIP: la sorpresa a Tommaso Zorzi (Di martedì 29 dicembre 2020) A concludere l'ultima puntata del 2020 del GFVIP l'ospitata speciale di Maria De Filippi che ha più volte rivelato di essere un fan del reality. La conduttrice, più volte invocata dai gieffini in carica, ha presenziato con un collegamento a distanza e ha fatto una sorpresa speciale a Tommaso Zorzi che non ha nascosto la stima e l'ammirazione che prova per la conduttrice. Nei giorni scorsi Zorzi ha rivelato che per Maria sarebbe disposto a fare caffè e fotocopie, un'affermazione colta al volo da Alfonso Signorini che non ha perso l'occasione di scherzare con l'influencer presentandogli in modo ironico la De Filippi. Sorpreso e visibilmente emozionato Tommy si è prestato al gioco, poi si è lasciato andare ad una chiacchierata molto ...

