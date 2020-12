Maltempo | De Corato | ' a Milano troppi 200 alberi caduti | manca manutenzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dic. (Adnkronos) - "Terminata l'allerta meteo l'assessore comunale alla mobilità e lavori pubblici del comune di, Marco Granelli, ha affermato che la caduta di 200avvenuta ieri in città a causa della neve, alcuni dei quali hanno addirittura tranciato i cavi dei tram, “ha creato qualche problema”. Un disastro, sarebbe meglio dire". E' quanto afferma l'ex vice sindaco die assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De, in merito alle dichiarazioni di Granelli stamane ad ‘Agorà'. “La catastrofica situazione in cui è piombata ieri la città per 20 centimetri di neve, in particolare la caduta di rami e piante, evidenzia come ci sia un grosso problema legato alladel verde a. La potatura di...