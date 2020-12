Maltempo a Napoli | violenta mareggiata sul lungomare Caracciolo | l’acqua invade le strade I video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Fortenella serata di lunedì 28 dicembre suldi. Il Comune ha fatto sapere che ci sono stati danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Come si vede in molti deipubblicati sui social network, il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull’asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle auto in transito. Il comando della polizia locale ha ordinato il presidio e la chiusura di via Partenope all’altezza di Piazza Vittoria deviando il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo del Corso Vittorio Emanuele e della Tangenziale per raggiungere il centro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.