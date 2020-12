Iva Zanicchi, appello disperato: “Perchè subire ciò che ho passato io?” (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Iva Zanicchi ha lanciato un appello disperato durante Storie Italiane in cui ha avuto modo di parlare del vaccino per il Covid. Iva Zanicchi quest’oggi è stata ospite a Storie Italiane in cui si stava parlando del tanto discusso vaccino per il Covid: è giusto e sicuro farlo oppure no? La posizione della cantante, che Leggi su youmovies (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ivaha lanciato undurante Storie Italiane in cui ha avuto modo di parlare del vaccino per il Covid. Ivaquest’oggi è stata ospite a Storie Italiane in cui si stava parlando del tanto discusso vaccino per il Covid: è giusto e sicuro farlo oppure no? La posizione della cantante, che

Iva Zanicchi confessa le conseguenze del Covid: “Sono molto giù”

Iva Zanicchi torna a parlare delle conseguenze del Covid-19: "Sono molto giù" L'Aquila di Ligonchio aveva fatto spaventare tutti, beccandosi il ...

