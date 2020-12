Inter, non solo Gervinho: per l’attacco c’è anche Pellé (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Inter non pensa solo a Gervinho per l’attacco: prende forma anche la pista che porta a Graziano Pellé. I dettagli E’ previsto per oggi il vertice di mercato fra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Secondo Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ribadirà la necessità di trovare una riserva per Romelu Lukaku. Il primo nome sulla lista è quello di Gervinho, con l’Inter che spinge per inserire nell’affare anche il cartellino di Andrea Pinamonti. I nerazzurri, però, valutano anche un nome a sorpresa: Graziano Pellé. Il giocatore andrà a scadenza di contratto il 31 dicembre ed è conosciuto bene da Conte, che lo ha allenato in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) L’non pensaper: prende formala pista che porta a Graziano. I dettagli E’ previsto per oggi il vertice di mercato fra Antonio Conte e la dirigenza dell’. Secondo Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ribadirà la necessità di trovare una riserva per Romelu Lukaku. Il primo nome sulla lista è quello di, con l’che spinge per inserire nell’affareil cartellino di Andrea Pinamonti. I nerazzurri, però, valutanoun nome a sorpresa: Graziano. Il giocatore andrà a scadenza di contratto il 31 dicembre ed è conosciuto bene da Conte, che lo ha allenato in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com

