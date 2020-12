Incubo Covid: frenano le dimissioni. La curva dei ricoveri da tre giorni è ripartita (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - È come se l'orologio delle dimissioni per i pazienti Covid si fosse fermato prima di Natale mentre quello dei ricoveri fosse andato avanti veloce in una sorta di time lapse sanitario. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - È come se l'orologio delleper i pazientisi fosse fermato prima di Natale mentre quello deifosse andato avanti veloce in una sorta di time lapse sanitario. Il ...

Istituti religiosi e case di riposo, ma non solo. I focolai scoppiati all’interno di conventi e monasteri, oltre che nelle strutture per anziani, hanno fatto schizzare all’insù ...

Zaia cerca scuse: “Tanti positivi in Veneto? È colpa del modo in cui sono conteggiati i tamponi”

Il Presidente del Veneto Luca Zaia non si trova d’accordo con la lettura che si è data nei giorni scorsi del Veneto, indicata come la Ragione con il più alto numero di contagiati in relazione ai tampo ...

