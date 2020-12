romanewseu : Fonseca convinto da #Ibanez e #Villar: la Roma vuole blindarli #ASRoma #Calciomercato - forzaroma : Fonseca convinto da #Ibanez e #Villar: la Roma vuole blindarli #ASRoma - Fabius40884986 : @NaebotherPal Leggi le parole di fonseca e poi rileggi il tweet del faciolaro Si era preparato il terreno convinto… - AndrewMari1988 : Puntuali come le zanzare in estate, sono tornati i titoli su un possibile addio di #Fonseca all'#ASRoma. Il portogh… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca convinto

ForzaRoma.info

Il calciomercato della Roma sta per aprirsi a gennaio e Fonseca si aspetta una pedina per rinforzare il suo reparto offensivo.La Roma non riesce ancora a convincere lo Shenhua a dare in prestito il Faraone. La prima alternativa è il brasiliano dell’Everton, poi Yaremchuk e Otavio ...