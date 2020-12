Festa di compleanno contro le regole covid | fioccano le multe

Leggi su chenews

Erano ad unadiabusiva: scoperti dai carabinieri e subito sanzionati. Trovata anche una grande quantità di droga. Erano in totale 14 i partecipanti alladiorganizzata a Marsciano, in provincia di Perugia, tutti tra i 18 ed i 24. Appena scoperti dai Carabinieri sono stati multati per assembramento e mancato utilizzo dei mezzi di protezione. Allacome se non bastasse sono stati anche trovati 200 gr di hascish. Denunciato anche il responsabile della struttura, che oltretutto è stato contestato di non rispettare la normativaanche per quanto riguarda la ristorazione ed è stato cosi proposto di fargli chiudere l'esercizio.