Ercolano, giro di vite per Capodanno. Alt alla vendita di alcolici e cibo d’asporto. Niente botti fino alla Befana (Di martedì 29 dicembre 2020) Vietata la vendita di alcolici su tutto il territorio di Ercolano dalle 7 del 31 dicembre alle 7 del 2 gennaio 2021, mentre dalle 12 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio è predisposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle gastronomie artigianali, con facoltà della sola consegna a domicilio. L’asporto e il delivery sarà concesso ai laboratori di pasticceria. Ancora, dal 29 dicembre al 6 gennaio è fatto divieto di ogni tipo di fuoco d’artificio, al di fuori degli spettacoli autorizzati. Lo prevedono due ordinanze firmate dal sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, in vista delle festività di Capodanno. “Dopo quanto accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre – dice Buonajuto – sarebbe stato molto più semplice procedere con una chiusura generalizzata, anche perché negli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Vietata ladisu tutto il territorio didalle 7 del 31 dicembre alle 7 del 2 gennaio 2021, mentre dalle 12 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio è predisposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle gastronomie artigianali, con facoltà della sola consegna a domicilio. L’asporto e il delivery sarà concesso ai laboratori di pasticceria. Ancora, dal 29 dicembre al 6 gennaio è fatto divieto di ogni tipo di fuoco d’artificio, al di fuori degli spettacoli autorizzati. Lo prevedono due ordinanze firmate dal sindaco di, Ciro Buonajuto, in vista delle festività di. “Dopo quanto accaduto nel pomeriggio del 24 dicembre – dice Buonajuto – sarebbe stato molto più semplice procedere con una chiusura generalizzata, anche perché negli ...

napolipiucom : VIDEO- MAXI RISSA AD ERCOLANO IL GIORNO DI NATALE. LE IMMAGINI HANNO FATTO IL GIRO DEL WEB - My7th2 : @faberskj E se vede che lui era ancora in giro a festeggiare ?????? Avvocà ma non è che stava ad Ercolano? ?? - infoitinterno : Ercolano, rissa in centro: «Troppa gente in giro» - Sgrosalv80 : Ercolano fa parte della città metropolitana di Napoli. Mi aspetto a breve dei post dove si spiega che è il resto d'… -